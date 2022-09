Abuelita mexicana conmueve las redes sociales: tiene 16 hijos y ninguno la visita

Isabel Méndez Jiménez es una mexicana de 97 años. A su edad, debería estar tranquila en su casa al lado de su familia. Sin embargo, no es así.

A través de TikTok, el presentador Jaime Toral difundió la situación en la que se encuentra Isabel, quien tiene 16 hijos, pero nadie se hace cargo de ella.

La triste historia de Isabel Méndez

En el material audiovisual subido a redes sociales, se puede observar a la anciana contando que, a pesar de haber tenido varios hijos, ninguno vive con ella ni vela por su bienestar.

“Ni saben si vivo o no. Me da tristeza porque para ellos yo no vivo. Quedé viuda a los 33 años, me fui a trabajar a México y luego me fui a trabajar a Chicago. Le mandaba dinero a mis padres para que levantaran a mis hijos y los pusieran en la escuela”, reveló Méndez.

Para poder ganar algo de dinero, Isabel ahora borda servilletas; sin embargo, esto no es suficiente ya que solo se alimenta de algunos nopales secos y un poco de frijoles. Asimismo, la anciana sufre de una grave afección que la podría dejar sin la posibilidad de ver.

No obstante, señaló que solo uno de sus nietos va a visitarla de vez en cuando y la ayuda a armar canastas, pero casi siempre llega alcoholizado.

Jaime Toral le brindó ayuda

El influencer, con más de 900 mil seguidores en TikTok, no dudó en apoyar a Isabel y le regaló verduras y pollos. Además, le dio 3 mil pesos mexicanos (150 dólares) para que compre lo que necesite.

Al recibir el dinero, la anciana no pudo evitar contener las lágrimas y abrazó fuertemente a Toral, quien expresó sus mejores deseos hacia ella.