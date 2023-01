Abuelita salió con su maleta en Año Nuevo, pero regresó corriendo al escuchar balazos

Una adulta mayor que salía con su maleta como cábala para festejar la llegada del Año Nuevo se llevó el susto de su vida luego de confundir el sonido de los cohetes con el de las balas. El inusual episodio se volvió viral en redes sociales y generó todo tipo de comentarios.

Se le arruinó la cábala

A través de un video de TikTok, un usuario publicó el momento en que su abuelita recibe la llegada del Año Nuevo. Como se acostumbra en algunos países, los ciudadanos tienen diversas cábalas y así cumplir con sus objetivos para el nuevo año.

En esta ocasión la mujer decidió dar la vuelta a la manzana por su vivienda jalando su maleta, todo esto para que se le cumpla el deseo de viajar en el 2023.

Sin embargo, el sonido de los “cohetes” era más estrepitoso de lo inusual, lo cual generó dudas en la anciana, hasta que finalmente decidió abrir su puerta y salir.

“Yo me voy porque ahora este año si viajo”, se le escucha decir en el clip. No obstante, nunca imaginó que el recorrido sería sumamente corto, ya que mientras caminaba cayó en cuenta que no se trataba de la bulla de los fuegos artificiales sino de los balazos.

Ante el terrible ruido, la señora se asustó completamente y regresó disparada a su domicilio para ponerse a salvo.

Usuarios reaccionan a video

El video de la anciana quién confundió los cohetes con los balazos se volvió viral en TikTok. El clip acumula más 3.8 millones de reproducciones y miles de comentarios. Los usuarios se divirtieron con la anécdota a pesar de lo peligroso de la situación.

“Al principio va caminando que le cuesta, y de regreso más rápido que el rayo mcqueen”, “Mejor viajo el año que viene” , “Al menos realizará un viaje express” , “Bueno, van a ser viajes cortos, pero de qué viaja, viaja”, “Me voy de viaje, pero no al otro mundo”, “Si seguía iba a viajar pero a conocer a Diosito”, “Empezamos bravos”, “Se quería quedar con los terrenos por eso le dijo que eran cuetes”, “Yo y mi mamá en la mañana”, “Ya me voy porque este año si viajo no mejor se pospone”, fueron algunos de los comentarios.

