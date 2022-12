Abuelito intenta hacer trend de TikTok, pero se atasca con su chompa y pide ayuda a su nieto

La cuenta @ospendancos sorprendió nuevamente al publicar un video del abuelo David. Esta vez, en un curioso intento de hacer un trend en TikTok, el cual terminó por divertir a los usuarios.

Abuelo termina atracado en su propia ropa

El abuelo David intentó hacer el reto viral de cambio de ropa, una transición donde el usuario aparece con una muda de ropa al inicio del video, pero termina sorprendiendo tras un cambio radical de imagen.

Sin embargo, las cosas no salieron bien. En el primer intento, quedó atracado en su suéter al querer quitárselo para hacer el cambio de ropa. "Socorro que no veo nada." pedía David quien fue auxiliado por su nieto de inmediato.

"Abuelo así no puedes ser influencer" se le escucha decir al nieto, "P**a artrosis" responde David. A pesar de la corta duración del clip, ya ha tenido más de 4 millones de reproducciones y es de los más populares del duo @ospendancos.

El video obtuvo cientos de comentarios, como: "no me río,por que a mis 34 años perfectamente podría set yo", "oleeeeeeeeee ains ni la artrosis lo para", "ay no paro de reir... nos encantas Abuelo".

¿Quién está detrás de Ospendancos?

La cuenta de TikTok @Ospendancos, es una cuenta que sube videos de humor, creados por un dúo español de abuelo y nieto. La pareja sube videos divertidos, entre retos virales, reacciones, canciones y video reacciones.

Cuentan con presencia en medios como Facebook, Instagram y Youtube. Hasta el momento, tienen más de 20 mil seguidores, quienes disfrutan de las ocurrencias del abuelo David, quien sueña con ser influencer.