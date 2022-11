Abuelo de delincuente luego de enterarse de su asesinato: "Él debería estar en la cárcel, no muerto"

Hace algunos días, se hizo viral el caso de un joven de 19 años que fue baleado por un ingeniero luego de que este se resistiera al robo de su carro. El trabajador usó su arma para dispararle al ladrón, a quien finalmente mató de varios disparos.

Un ingeniero usó su arma y mató a ladrón de 19 años

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad que se encontraba cerca. En las imágenes, se puede ver cómo el ingeniero se bajó del auto con su arma y le disparó en el pecho al ladrón.

Los familiares de fallecido ahora son quienes reclaman justicia, ya que indican que no se puede hacer justicia por sus propias manos. “No se puede hacer justicia por mano propia, debería haber llamado al a policía”.

El abuelo se mostró muy triste por lo sucedido con su nieto: “Tenía que ir preso, no estar muerto”. Además, informó que su nieto no portaba un arma real, sino que la que tenía era de juguete: “Mi nieto llevaba un arma de juguete, debió dispararle al pie no al pecho. Es un asesinato”.

Germán y Marcela aseguran que no tenían idea de que su nieto andaba en malos pasos. Asimismo, confesaron que tenía problemas con el alcohol y que por esta razón intentaron internarlo en un centro especializado, pero sin éxito alguno. Finalmente, contaron que el joven había estado un tiempo en la cárcel y recién tenía unos días libres.

Las redes sociales se dividieron

De hecho, ha sido un caso que ha generado mucha polémica en redes sociales y ha dividido a los usuarios. Por su parte, algunos indican que el ingeniero actuó en defensa propia y lo hizo bien. Sin embargo, hay gente que se pone en lugar de los abuelos e indican que no debió matar al joven.

Abuelos lloran muerte de su nieto quien fue baleado luego de intentar robar un auto

