Alumnos realizan exposición sobre el Faraón Love Shady

Una profesora en México realizó una divertida dinámica que consistía en realizar una exposición sobre cualquier tema que quisieran. El grupo de alumnos utilizó toda su creatividad para presentar un tema interesante.

Alumnos exponen sobre el Faraón Love Shady

La profesora publicó en su cuenta de TikTok, alitav.tena, los trabajos de todos sus alumnos. “Invité a mis alumnos a exponer un tema random y estos fueron los temas”, se puede leer en la descripción.

En el video se puede ver cada tema presentado, algunos fueron: La Rosa de Guadalupe, Five Nights at Freddy’s, Among Us, Razones para adoptar una mascota, Fútbol, entre otros.

Algunos usuarios se sorprendieron al ver que el Faraón Love Shady, cantante peruano, también fue un tema de exposición. “El 'Dios de la Versatilidad', raaa”, escribió la profesora en su clip que alcanzó los 3.7 millones de reproducciones.

Asimismo, muchos usuarios aplaudieron la dinámica de la maestra para incentivar y enseñar a sus alumnos de forma divertida: “Ojalá hubiera tenido una miss así”, “Felicidades, una muy buena opción para que los alumnos se suelten en público y den a conocer sus gustos”, “Que bonito exponer sobre un tema elegido por los alumnos”, fueron algunos comentarios.

Profesora les pidió crear acordeones para el examen

La profesora Alita es conocida en TikTok por sus dinámicas divertidas y formas creativas de enseñar. Por ejemplo, también les pidió a sus alumnos que hicieran su propio acordeón, una técnica clásica para copiar en los exámenes.

Aunque algunos usuarios piensan que era una forma para saber dónde esconden sus notas para copiar, otros aseguran que la profesora los está incentivando a estudiar pues deben leer para hacer las anotaciones.