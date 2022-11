Carnicero no tenía dulces y entregó chorizos a los niños por Halloween

Un carnicero se ha vuelto tendencia en Argentina por entregar chorizos en lugar de dulces. El hombre no tenía caramelos y para no decepcionar a los pequeños, se le ocurrió esta peculiar idea.

¿Dulce o chorizo?

El curioso episodio ocurrió en la localidad de La Pampa. Tres niños llegaron con sus disfraces y calabazas a la carnicería llamada “El Gallego”, ubicada en Toay.

Los menores se acercaron al mostrador y le enseñaron al carnicero sus calabazas para que las llenara con golosinas. Sin embargo, este no tenía nada para ofrecerles.

Viendo su cara de ilusión cogió sus utensilios de cocina y empezó a rebanar chorizos dándole uno a cada uno en una pequeña bolsita.

La usuaria @estefania.olie publicó la escena en sus redes sociales la cual acumula más de 1 millón de reproducciones.

¿Dulce o chori?, escribió la joven en su cuenta de TikTok.

Menores salieron de carnicería felices con su chorizo

La inocencia de los niños es grande y lejos de mostrarse confundidos o decepcionados por no haber recibido dulces, salieron muy entusiasmados de la carnicería mostrándoles a sus madres el chorizo con una gran sonrisa.

“Muchas gracias. ¡Me voy a hacer choripán!”, gritó uno de los pequeños, mientras que los otros menores también les pidieron a sus madres ir a la casa para prepararse el rico potaje.

En TikTok, el video fue muy comentado y los cibernautas tomaron con buen humor la escena, señalando que los niños estaban más felices con los chorizos que con los caramelos.

“A mí una nena me dijo "dulce o empanada" le di de jamón y queso y creo que me la van a descontar jajajaja no importa se fue feliz”, “Qué buena onda el carnicero y ellos contentos”, “De alguna manera íbamos a argentinizar Halloween”, “Lo más argentino que vi en mi vida”, “Las risas de ellos impagable”, fueron algunos de los comentarios.