Chile: Padre devuelve los objetos que su hija robó de un centro de depilación y pide disculpas

¡Muy avergonzado! Un hombre pasó un calvario por culpa de su hija, quien sustrajo objetos valorizados en gran cantidad de dinero.

Padre regresa objetos robados por su hija y pide disculpas



El centro de depilación Trilaser ubicado en Arica, Chile, compartió a través de sus redes sociales el robo de una computadora, un celular y dinero en efectivo, del cual habría sido responsable una señorita.

Indignados, buscaron el apoyo de los internautas para dar con el paradero de la joven ladrona y poder recuperar sus cosas, sin contar que sería su padre quien buscaría devolver todo lo robado.

Las cámaras de Trilaser captaron el momento en el que el hombre se apersonó con la computadora en brazos y una carta que mostraría el arrepentimiento por el robo.

“Queremos comentarles que hoy nos han devuelto lo robado. El papá de la chica del video casi llorando nos trajo todo”, detalló la cuenta de Trilaser en Instagram.





¿Qué fue lo que el padre dijo en la carta?

El centro también compartió la foto de la carta que dejó el padre en la que cuenta que su hija sufre de una enfermedad y no está pasando por su mejor momento.

“Señora, disculpe que mi hija le haya robado el computador y el celular. Mi hija es enferma. Por favor, perdónela. No tiene trabajo, pero sí un hijo y por eso robó. No es justificable. Mil veces perdón, espero que me entienda. Ella lo está pasando muy mal. Me da mucha vergüenza. Disculpe, no quiero que vaya a la cárcel, yo la quiero mucho. Ella está arrepentida de lo que hizo. La retamos mucho. Por favor, dele una oportunidad”, se lee.

Chile: Padre devuelve cosas que su hija robó de un centro de depilación y pide disculpas

