Chilena es eliminada de MasterChef tras intentar cocinar ceviche con pollo crudo: “Esto no se puede comer”

En un reciente capítulo de MasterChef, una cocinera chilena pasó el momento más difícil de su vida. Los participantes debían presentar un plato para uno de los retos, por lo que la concursante decidió preparar un ceviche de pollo. Sin embargo, cuando los jueces vieron su platillo la recriminaron por ofrecer algo no comestible.

El plato innovador que salió mal

La cuenta de TikTok (@upsoclsabores) compartió un vídeo recopilatorio del programa MasterChef, donde una cocinera chilena se volvió viral. En la escena, aparece una mujer presentando su platillo a los jueces con el fin de ser evaluada.

Según los datos del programa, los participantes debían crear un plato innovador para el reto. Por ello, la chilena en un momento de creatividad, se animó a presentar un ceviche de pollo, bajo la misma preparación que el ceviche peruano.

Al llegar su turno de presentarse ante el jurado, uno de ellos le pregunta si antes había hecho ese plato, a lo que responde que sí. De inmediato, el hombre deja su tenedor al lado y le comunica que está eliminada del concurso.

El jurado le comentó que el pollo crudo era peligroso para la salud, por lo que fue un error ofrecerlo para el reto. La mujer de 55 años, quedó sorprendida con la noticia, pero aceptó la decisión de los jurados.

Algunos internautas comentaron el hecho

El contenido audiovisual se volvió rápidamente viral, obteniendo más de 15 mil reproducciones en la plataforma de TikTok. Los internautas no dudaron en compartir sus opiniones en la caja de comentarios. En ellos, mencionaron que el pollo crudo no es apto para ingerir y que previamente se debió hervir.

“Le faltó sancochar el pollo, crudo no se puede comer”, “El pollo jamás se debe consumir crudo, ni en término medio”, “Pero como no va a saber que el pollo crudo es un peligro para la salud”, “Se puede hacer ceviche, pero no de pollo y menos así”, fueron algunos mensajes que dejaron en el clip.