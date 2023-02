Chino y Adolfo prueban porción de choclo con queso de 37 soles y sorprenden a usuarios: “Qué tal estafa”

¿Valdrá la pena? El choclo con queso es uno de los potajes más característicos de la gastronomía peruana. Por esta razón, los conductores de Radio Oxígeno, Chino y Adolfo, decidieron probar una porción de esta delicia. Pero, no estamos hablando de cualquiera. Los comunicadores se animaron a comprar una porción de 37 soles.

Su reacción se hizo viral en redes sociales y generó decenas de comentarios.

Choclo carísimo

Mediante su canal de Youtube llamado ‘Adolfo y Chino’, los creadores de contenido se aventuraron a probar una deliciosa porción de choclo con queso. Sin embargo, lo particular de este plato fue su altísimo precio: 37 soles. De hecho, los youtubers mostraron el recibo que evidenciaba el costo de todo el consumo que pidieron por delivery. “¿Es en serio?”, expresó Bolívar tras ver el váucher de compra.

Lee también: Profesor de la UNI se vuelve viral por jalar a alumno que no puso su nombre en trabajo

La llamativa reacción de los youtubers despertó el interés de cientos de usuarios, quienes dejaron sus respectivas opiniones.

Sabor decepcionante

Tras abrir los tápers donde venían las porciones, los youtubers quedaron completamente sorprendidos al ver el pequeño tamaño de los pedazos de queso.

“Sabe igualito que la calle. No justifica el precio. Está tan rico como el que te comes en el Centro de Lima, no encuentro un punto diferencial”, comentaron los creadores de contenido.

Al presenciar la curiosa reacción, miles de usuarios no dejaron pasar la oportunidad para dejar sus respectivos comentarios. “Qué tal estafa, no me quiero imaginar cómo vendrán las comidas”, “Cuando en mi barrio subió el choclo con queso, me asombré”, “Hubiese pagado por ver la cara que pusieron al ver su pedido”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.