Coreano compra tuna a ambulante y su reacción se vuelve viral en redes sociales

Un ciudadano coreano se volvió viral en las redes sociales por la reacción que tuvo al probar la tuna por primera vez. El joven se ‘escapó’ de la vista de su novia y acudió a un puestito de venta de frutas donde no supo cómo pedirle a la vendedora que le venda la exótica fruta.

Coreano en Arequipa

La usuaria de TikTok compartió un jocoso momento que vivió su novio coreano en un puesto ambulante de fruta en Arequipa. Debido a que en su país las frutas tienen un precio muy alto y no son muy comunes, el joven quedó maravillado con la cantidad de alimentos que podía comprar en el Perú y le causó intriga las tunas en bolsita que vendía una señora.

Sin embargo, al llegar al puesto, tanto la vendedora como el coreano se quedaron mirando por varios segundos sin saber qué decirse hasta que llegó su novia a traducir la escena.

“Otra vez se me escapa este hombre”, se oye decir a la mujer, quien le dijo a la señora que le vendiera la fruta a Jin, su pareja.

El extranjero preguntó qué tipo de fruta era y se la comió con gusto. Al finalizar dijo que le había parecido muy dulce y rica.

“Cuando Jin se me pierde, ya asumo que está viendo algo para comer. Y mi mami preocupada porque Jin toque la cáscara de la tuna y se lastime”, comentó la joven en la red social.

Coreano causa furor en TikTok

No es la primera vez que Jin aparece en un video. Desde su llegada a Arequipa, su novia ha grabado diversos momentos en los que el hombre trata de adaptarse a la cultura peruana. Incluso aprende a ‘regatear el taxi’ ya que domina un poco el español.

En TikTok los cibernautas han quedo encantados con la reacción del turista quien ya lleva al Perú en su corazón.

“Jin: quiero esa cosa q no se q es pero se me perdió mi traductora (procede al modo estatua)”, “Pensar que frutas como esas en Japón sólo lo comen los ricos y en nuestro país no le damos mucha bola, por eso su impresión”, “La señito: botellita de jerez por si acaso”, “Es muy tierno para ellos las frutas son como oro porque en su país natal las frutas son bien caras”, fueron alguno de los comentarios.