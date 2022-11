¡Qué obediente! Francés no adelanta a bus por curiosa frase: “Solo los cachu… me pasan”

Un joven francés mostró su sorpresa por las frases que aparecen en los transportes públicos en Perú. El extranjero obedientemente no quiso adelantar a un bus por una curiosa frase.

Hay cosas que solo suceden en países de Latinoamérica, como es el caso del transporte público y las divertidas frases que ponen en la parte trasera de sus vehículos. Un ciudadano francés se mostró muy sorprendido por lo que encontró en las calles de Lima y no tardó en hacerse viral.

Francés no quería adelantar a un bus

A través de su cuenta de TikTok, Caren y Coco (@carenalegria) comparten sus días de pareja y el choque entre sus culturas. Una experiencia de la pareja en las calles de Lima se volvió viral luego que Coco se encontrara con un bus y un curioso mensaje.

“Solo los cachud*** me pasan. No te voy a pasar. Es la regla, solo los cachud*** me pasan”, se escucha decir a Coco en el video, mientras su esposa lo anima a pasar y dejar de detener el tráfico.

“Ah, mi divorcio ya está”, comentó el francés tras pasar el bus con la curiosa frase. Además, comentó que no era la primera vez que se encontraba con estos mensajes. “Así da ganar de ir lento”, agregó.

Sin embargo, destacó las frases sabias como: “Tu envidia es mi progreso, guíame señor de no sé qué…”, comentó el francés ante las risas de su esposa.

La reacción de los usuarios

Como era de esperarse, el video no tardó en hacerse viral y ahora cuenta con más de 2.4 millones de reproducciones. Además, cientos de usuarios aprovecharon para dejar sus comentarios.

“Jaja tan lindo Coco”, “Los carros que van a provincia tienen unas frases que te hacen filósofo”, “Coco ya es todo un peruano”, “Él habla muy peruano”, “Ya tiene barrio”, fueron algunos de los comentarios.