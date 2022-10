Delincuente se pone a rapear tras ser capturado por la Policía: "Lo que hago es improvisando y no sé por qué usted me quiere llevar la Dirandro"

La Policía montó un mega operativo en el Callao con el fin de erradicar la delincuencia que existe en la provincial constitucional. Como consecuencia, varios jóvenes fueron llevados a la comisaría para continuar con las diligencias de ley.

Sin embargo, uno de ellos se llevó todas las miradas al negar todos los cargos de manera peculiar. La escena se hizo viral en las redes sociales y generó miles de comentarios.

Delincuente comenzó a rapear dentro de la comisaría

Como se puede ver en los videos entregados por la Policía, durante el operativo hubo decenas de delincuentes atrapados. Sin embargo, hay uno que se ha hecho viral en redes sociales por su comportamiento durante la intervención.

En el clip se puede apreciar como la persona, aún sin reconocer, comienza a cantar: “Yo soy cantante, abre el Facebook y me vas a ver. Gracias a Dios tengo a mi padre que siempre me provee... Yo lo que hago, represento a mi barrio, incondicional, pero lo que hago es que si ando improvisando y no sé por qué usted me quiere llevar la Dirandro”

El video llamó la atención de los usuarios por lo peculiar del hecho. Algunos tomaron esta acción una broma, pero otros se indignaron por la poca vergüenza que mostró el delincuente.

Policía montó operativo en el Callao

Dentro de este operativo, la Policía capturó a un chico que ya estaba siendo buscado desde hace algun tiempo. Se trata de Ashly Vinces, quien dijo ser menor de edad, pero portaba un arma de 9 milímetros.

El coronel Miguel Ángel Bolaños comentó lo siguiente: “En las organizaciones criminales del primer puerto también utilizan a las mujeres para traer las armas de fuego, porque suponen que por su condición no van a ser intervenidas por los efectivos”.

Finalmente, informó cómo es que operan estos clanes familiares: “Los clanes familiares que se disputan la venta de droga utilizan a los menores de edad que han cambiado los libros por las armas”.