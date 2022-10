Novia regañó a sus invitados por usar sus celulares mientras caminaba al altar

El matrimonio es un momento inolvidable para todas las parejas que deciden unir sus vidas para siempre. La ceremonia perfecta y la fiesta de celebración hacen que esa noche sea recordada por todos.

Cabe resaltar que, a la hora de organizar un evento de esta magnitud, cada pareja decide hacerlo de manera diferente. En esta ocasión, una novia les pidió a los invitados que guardaran sus celulares durante la ceremonia, sin embargo, un reducido grupo hizo caso omiso a la indicación y fueron regañados.

En el clip compartido por la misma novia, se puede observar el preciso momento en el que la protagonista comienza a caminar hacia el altar y les dice a los asistentes “guarden sus teléfonos”, incluso luego de que colocara un letrero.

“Desde que TikTok eliminó el último video con un millón de vistas, pensé en volver a publicarlo con alguna aclaración”, se puede leer en la descripción. No obstante, muchos usuarios en redes aseguraron que la regla les pareció algo absurda.

Internautas debatieron si actuarán o no de la misma forma

El material audiovisual se volvió viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 400 mil visualizaciones, más de 20 mil likes y casi 200 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Honestamente puedo decir que no recuerdo lo que alguien estaba haciendo el día de mi boda”, “Yo no noté a nadie cuando caminaba hacia el altar, sólo estaba concentrada en mi novio”, “Yo no hubiera gastado energías en regañar a la gente mientras caminaba por el pasillo”, “No me importaría que hagan los invitados, sólo quisiera que todos vayan a mi boda”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.