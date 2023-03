¿Dónde está el chicharrón? Estadounidense muestra su molestia al ver que el pan con chicharrón no integra la lista de mejores sándwiches del mundo

Hace unos días, se dio a conocer que la butifarra peruana se encontraba en la lista de los mejores sándwiches del mundo. Muchos amantes de la gastronomía peruana mostraron su felicidad por ver a este emparedado en la nómina; sin embargo. otros se cuestionaron la no presencia de otro platillo bandera peruano.

Un curioso reclamo

Marcos (@gringo.marcos), un usuario de TikTok, alzó su voz de protesta en un video en el que reclama el motivo de la no inclusión del pan con chicharrón en la lista de mejores sánguches realizados por Taste Table. El estadounidense menciona que “la butifarra está bien, pero el chicharrón es más rico”.

Tras ello, el extranjero sustenta los motivos por los cuales el pan con chicharrón sí debería estar en la lista. “La primera vez que lo probé, dije que raro, pero es delicioso. El chicharrón, café, jugo y un tamal es el mejor desayuno del mundo”.

Opinión respetada y compartida

El video, el cual tiene una duración de 49 segundos, se hizo tendencia en la plataforma de TikTok. Actualmente, ostenta más de 500 mil visualizaciones, 53 mil me gusta y más de 1400 comentarios.

“Pan con chicharrón que rico”, “La butifarra de jamón es muy simple, un pan con asado con su salsa criolla y su rocotito. Un manjar”, “Pan con chicharrón uno de los mejores”, “Cierto, el pan con chicharrón es lo máximo”, “Así se come en Perú”, "Y donde está el pan con pejerrey", "Y eso que no has probado pan con sangrecita o relleno"son algunos de los comentarios que se pueden ver en el video.