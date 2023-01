Joven Nikkei asegura sentirse "más peruana" luego de haber visitado Japón: "Perú es otro level"

Perú es un país multicultural. Dentro de él, podemos encontrar distintas nacionalidades y costumbres. Tal es el caso de una joven nikkei, quien fue entrevistada para conocer su opinión con respecto a su identidad cultural.

Jovencita sorprende al identificarse con Perú

El creador de contenido yuukiiizaki, subió otra de sus entrevistas a TikTok. Esta vez, se trató de una joven con ascendencia japonesa en Perú, cuya respuesta se viralizó en la plataforma china.

En la entrevista, Shuki le preguntó a la jovencita si se sentía más peruana o japonesa, a lo que la joven respondió que se sentía más peruana.

Según la entrevistada, antes de viajar a Japón se habría sentido más identificada a la cultura japonesa. Sin embargo esta percepción habría cambiado.

Asimismo, habría pasado toda su vida en Perú y que no era igual a los demás japoneses: "Siempre trato de respetar las reglas y el ambiente (de Japón), pero hay algo de lo que yo me doy cuenta y no, no soy igual".

Internautas aplauden a joven peruano japonesa

La entrevista se viralizó en TikTok, donde ha obtenido más de 25 mil visualizaciones por parte de la comunidad latina, en especial la peruana. Además, obtuvo comentarios que elogiaron la actitud de la joven al mostrarse orgullosa de su país.

"Creo que donde creces es donde mas te identicas pero siempre hay excepciones donde no es asi", "haber los nikei son de ascendencia japonesa, son japoneses que se juntan entre ellos. hay pocas excepciones", "Qué bonito habla... cómo lo dice y lo que dice", "Perú es otro level, Japón no pasa nada", "Sus raices son peruanas por lo tanto se siente peruana. Me parece estupendo lo que dice" fueron algunos de los comentarios.