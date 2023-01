Jóvenes regresan de una fiesta y se encuentran con vecinas regalando cerveza: "¡Qué bendición!"

Tener buenos vecinos es una gran ventaja para la convivencia. Sin embargo, nada supera a la sorpresa que se llevó un grupo de jóvenes mexicanos luego de retornar de una fiesta.

En su camino a casa, se encontraron con sus vecinas quienes, para su buena suerte, estaban repartiendo latas de cerveza gratis.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios.

Los 'favoritos' de Dios

Diego (@Diegogo1393), un usuario de TikTok, compartió una divertida anécdota en su cuenta de TikTok.

En el material audiovisual "Cosas que pasan 1 vez cada 10 años", se veía a los jóvenes retornando a casa, luego de una fiesta en horas de la mañana.

"Mis compas y yo regresando de una fiesta. Hasta que, las vecinas estaban regalando cerveza" dictaba la voz en off. Luego, se mostró a los mismos jóvenes frente a la cajuela de un auto, donde sus vecinas les regalaron latas de cervezas.

Jóvenes se convierten en la envidia de TikTok

El clip, que dura apenas 14 segundos, se ha vuelto una sensación en TikTok. Llevándose más de 1 millón de visualizaciones y más de 11 mil 'me gusta', pero lo que más llama la atención, son divertidos comentarios de los internautas.

"Era el destino" comentó una usuaria, "me gusta ese destino" respondió el creador del video. Entre otros insólitos comentarios: "Y luego dicen que diosito no tiene preferidos", "Que suerte tienen algunos", "A mi, mis vecinas sólo me critican", "¡Que bendición!", "¿No serán las cariñosas?", "Se merecen el cielo", "No m**es, que suerte tienen algunos".