¡Siempre responsable! Papa Noel asiste a votar y se equivoca de local

Los usuarios peruanos de TikTok han viralizado peculiares momentos durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022. A esta lista, se sumó un hombre que se hizo tendencia por asistir a su local de votación vestido de Papa Noel.

Papa Noel asiste a votar

Se trata de un hombre que asistió al Complejo Deportivo Federico Villarreal de Miraflores vestido de Papa Noel, quien despertó la curiosidad de la prensa que ejecutaba la cobertura del evento. Lo que más destacó, además de su vestimenta, fue su equivocación de local de votación, por lo que tuvo que ser asesorado por la ONPE para asistir al centro correcto.

Al ser consultado por la prensa, el hombre indicó que se había equivocado de local y que procedería a retirarse, además se refirió a sí mismo como una persona demócrata, quien solo buscó cumplir con su deber cívico.

“No me he adelantado (a la Navidad), yo soy de la ‘Blanquirroja’ no se olviden, Santa Claus también es peruano”, comentó en una entrevista, y posteriormente envió un mensaje a todos los peruanos: “Hay que unir a los peruanos con la alegría, la felicidad, la libertad y el ejercicio democrático. Claro que sí. Hay que buscar la unión entre todos los peruanos, prosperidad, salud, trabajo y más seguridad por favor, sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay negocios, turismo, sin seguridad no llegan a ver nuestras maravillas en Nazca o Machu Picchu”.







Votantes de Miraflores pidieron fotos a Papa Noel Electoral

Los espectadores le pusieron el apodo de Papa noel Electoral e incluso se tomaron fotos con él (incluyendo a efectivos de la policía y el personal del ejército). Aunque se desconoce la identidad del hombre, el personaje se ha viralizado y divertido a los internautas en las redes sociales.