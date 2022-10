Gisela Valcárcel y el duro mensaje a Magaly Medina: "Eres tú que la va a pagar carísimo"

No se guardó nada. Gisela Valcárcel arremetió contra Magaly Medina durante la emisión del primer programa de El gran show.

En sus declaraciones, mientras conversaba con Melissa Paredes, recordó el momento en que una de sus exparejas le fue infiel y la Urraca se burló de ella.

"En su momento, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo est*** frente a cámara. Se tomó la autoridad de insultarme y agredirme. Y sí, efectivamente, yo era tan joven como Meli que quedé tumbada en la cama y pensé que de esa nadie me levantaba", indicó en un primer momento.

"Como ves, en Melissa y en mí ya pasó, pero lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mí. Me maltrataste solo por odio. A mí me habían sacado la vuelta y tú, unida a esa persona, presentaste videos que tú sabías que era mentira. Me acusaste hasta de drogadicta. Me acusaste de que hasta a ni una mujer le podía gustar", complementó la popular Señito.

Luego de ello, afirmó que todo el daño que le está haciendo a la gente la pagará muy pronto. "Quizá no sepas todo el daño que has hecho, quizá no sepas, pero es momento que sepas que estás haciendo demasiado daño. Y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú que la va a pagar carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila".

Finalmente, recordó el episodio cuando Magaly Medina recurrió a ella llorando cuando enfrentó un problema. "Mira, 25 años después, el olvido no existe. Te das cuenta, pero sí el perdón. Por eso, un día, cuando te vi llorar y cuando te acercaste a mí llorando, te di la mano. Es más, hasta te dije que todo iba a pasar. ¿Te das cuenta? ¿Te puedes dar cuenta del daño que estás haciendo? Han pasado 25 años y sigues haciéndolo. ¿El poder es tan miserable como para tomar a otros?", afirmó Gisela Valcárcel.