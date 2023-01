Español critica la mazamorra morada: “No la pidan, no merece la pena”

En un nuevo video viral, un tiktoker español llegó al distrito de Miraflores con el fin de probar el famoso combinado de arroz con leche y mazamorra morada. Aunque quedó fascinado con el sabor del platillo peruano, decidió desechar el postre de maíz morado, pues no fue de su agrado y su reacción generó gran sorpresa entre los internautas.

Español tira la mazamorra morada

A través de las redes sociales, el influencer @igordeayi difundió un video en donde aparece en un puesto de comida del Parque Kennedy para degustar del delicioso postre peruano.

“Estamos en Lima, exactamente en el parque Kennedy y me han contado que debe haber unos puestos rojos que vende un arroz con leche que está muy muy bueno. Entonces, como yo soy un gordo de espíritu, voy a probar un poco de ese arroz a ver qué tal está”, empezó diciendo el extranjero.

En las imágenes ser ven como le sirven el dulce criollo y su posterior degustación. “Perú es un país maravilloso, es lo único que voy a decir. Está muy bueno. Oficialmente, los 2 euros mejor invertidos de mi vida son estos de aquí”, dijo satisfecho.

Sin embargo, el joven señaló que no le gustó la mazamorra y le aconsejó a sus seguidores que no la pidieran. “Amigos peruanos, esto morado de aquí sabe como a mermelada, pero no tengo claro lo que es. Definitivamente, la parte morada no la pidáis, no merece la pena. Solo arroz con leche, de verdad”, concluyó.

La reacción de los usuarios

El clip logró hacerse viral y consiguió más de 454 mil reproducciones. Asimismo, muchos usuarios quedaron anonadados por el precio del postre y le aconsejaron volver a probarlo pero en otro lugar.

“Ocho soles es demasiado, en mí barrió cuesta dos soles y sabe muy rico”, “Ven a Pachacámac y en la plaza probarás los mejores postres y comidas”, “La mazamorra morada es rico, pero hay algunos que no lo saben preparar”, fueron algunos de los mensajes.