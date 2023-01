Español se rectifica y prueba Inka Kola por segunda vez: "Me equivoqué, está buenísima"

Una tendencia muy popular en TikTok son los videos de extranjeros probando sabores nacionales y eso lo sabe bien un influencer español, quien generó gran controversia entre los internautas al decir que no le gustaba la Inka Kola.

Español prueba Inka Kola por segunda vez

Como se recuerda, el creador de contenido @Igordeayi grabó un polémico clip difundido en sus redes sociales en donde afirmaba que la Inka Kola no era de su agrado. En dicho contenido audiovisual el extranjero aseguraba que la gaseosa en su versión sin azúcar era "bastante mala".

El video se viralizó al punto de obtener más de 200 mil visualizaciones, razón por la cual miles de usuarios le pidieron que le diera una segunda oportunidad a la bebida nacional y que probara su versión original en su envase de vidrio.

Ante las opiniones vertidas, Igor aceptó e hizo un segundo video titulado "Español prueba la Inka Kola por segunda vez y rectifica" con el fin de probar la versión tradicional.

"Voy a probarla como dios manda, como todo buen peruano me ha dicho que la pruebe en botella de vidrio, es con azúcar helada" comentó antes de servirse. "He de reconocer que me equivoqué, esta mejor que la que no tenía azúcar ¡retiro lo dicho!", señaló el español.

Peruanos animan a influencer a probar otros platos nacionales

Los internautas no se quedaron conformes con la video reacción y le pidieron a Igor que ahora la probara junto a platillos peruanos. Entre los comentarios, le sugirieron que consuma el pollo a la brasa, arroz con pollo, lomo saltado e incluso el arroz chaufa.



"Te falta al costado un pollo a la brasa, o un plato de arroz con pollo y papa a la huancaína", "Ahora imagina tomarla con Carapulca y sopa seca", "Cómete unos anticuchos de corazón junto a la inka kola y verás la magia", "Pero debiste comerlo con un pollito a la brasa o su lomo saltado" fueron algunas de las sugerencias.