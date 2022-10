Joven espera meses por su camioneta y la choca al salir de la tienda

La usuaria de Tiktok @geesleidy subió un video que se viralizó en las redes sociales. Se trata de un clip donde su cliente sale con una camioneta que había esperado adquirir hace meses, pero una mala maniobra lo hizo chocar con la puerta de salida de la tienda.

Comprador recoge camioneta soñada y la choca al salir de la agencia

Se trata de uno de los autos más pedidos en México, el modelo Jimny, un todoterreno blanco, que tardó tres meses en llegar a las manos del cliente.

Al recoger el auto, el comprador sólo pudo disfrutar de él unos minutos, pues cuando se dirigía hacia la puerta realizó una mala maniobra y terminó impactando su vehículo con el marco.

"La licencia la sigues esperando, ¿verdad?", "Había escuchado de gente que chocaba al salir de la agencia más nunca adentro", "Por más que uso el claxon no se quitó la columna", fueron algunos de los comentarios.





Usuarios aconsejan al comprador

Incluso existieron algunos usuarios que recomendaron a los futuros compradores que consejos deben seguir al momento de adquirir un auto, como la licencia, conocimiento y prevención.

"La importancia de estar preparado al 100% para tener un auto. No solo es subirse y ya recorrer", "Es importante aprender a manejar correctamente, imagina semejante peligro para todos en las calles", recomendaron algunos. Otro usuario indicó que podría hacer uso del seguro, ya que técnicamente no había salido de la agencia: "Lo bueno es que aún no salías de la agencia. Lo cubre el seguro."

El clip ha alcanzado 182 mil 'me gusta' y 1 614 comentarios, además ha sido visto 4 millones de veces.