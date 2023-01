Estados Unidos: hombre fue arrastrado por avalancha y vivió para contarlo [VIDEO]

El nombre de Blake Nielson se ha hecho tendencia en Estados Unidos debido a un accidente que sufrió mientras practicaba Snowboarding. El sujeto sobrevivió a una avalancha de nieve, que lo arrastró por más de 90 metros.

Blake Nielson sobrevivió a una avalancha

El incidente habría ocurrido el 8 de enero cuando el hombre se dirigió a las montañas de Kessler Peak. En una de las maniobras que logró finalizar, se dio cuenta que la nieve comenzó a caer con fuerza hacia su dirección, sin imaginar que se trataba de una avalancha.

En las imágenes, se vio que una gran cantidad de nieve lo acompañó, y lo comenzó a arrastrar por varios metros. El sujeto hizo movimientos con los brazos y pies para lograr mantenerse arriba de toda la nieve. Todo esto fue registrado por la cámara que tenía pegada en su casco.

“Me mantengo arriba, pero me está llevando”, se le escucha decir a Blake mientras seguía cayendo junto a la nieve. Para su suerte, la avalancha paró y pudo permanecer con vida. Después de eso, avisó al Centro de Avalanchas de Utah de lo ocurrido. "Una placa se soltó debajo y encima de mí, lo que me derribó y me llevó a dar un paseo", expresó para un medio local.

Blake Nielson dejó consejos para los demás deportistas

Blake Nielson aprovechó en darles consejos a las personas que quieran practicar este deporte, señalando que es necesario tener todas las precauciones posibles y, además, respetar el viento en caso de ser atrapado por una avalancha.

Según informó después el Centro de Avalanchas de Utah, la nieve se deslizó 400 metros más de lo que había quedado Blake, pero por otro extremo en una colina cercana.