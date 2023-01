Mujer latina que se mudó a Canadá mostró su arrepentimiento en TikTok: "No sé qué hacer"

Una joven mexicana reveló a través de las redes sociales su experiencia tras mudarse a Canadá. En el clip viral, la muchacha definió su llegada al país como 'el peor error que ha cometido en toda su vida'. Además, la migrante confesó los principales motivos que provocaron que no se acostumbre a su nuevo ambiente.

Se arrepiente de mudarse a Canadá

Aimee Karime (con nombre de usuaria '@aimeekarime') se volvió tendencia gracias a un video suyo donde explica las razones del por qué se arrepiente de mudarse a Canadá. Uno de ellos, se debe a su familia : "Yo soy muy unida a mis papás, a mis hermanas, a mis tías, entonces a mí me ha afectado muchísimo".

La joven lleva viviendo 5 meses en la ciudad de Vancouver, pero aseguró que le sigue costando acostumbrarse vivir en el país. "Hay días buenos, hay días malos, como todo. Incluso hay días en los que digo 'ay, todo está bien aquí'", señaló.

Asimismo, Aime destacó que hay días en que desea regresar, más aún en las fiestas donde extrañó a su casa: "Pero también hay días en los que no aguanto y me quiero regresar, sobre todo ahorita que fue Navidad y vinieron a visitarnos mi hermana y mi papá. Cuando se fueron, me cayó super mal".

Por el momento, no sabe si regresará a México o se quedará en Canadá. "La verdad no sé qué hacer. No sé si llega algún momento en el que esto se te quite o si para siempre me voy a sentir así si me quedó aquí", finalizó. Más tarde, subió un video donde contó las ventajas y desventajas de la nación como el transporte público y la seguridad en las calles.