Extranjero revela cuál es su plato peruano favorito y se vuelve viral por peculiar elección: “No esperaba ese final”

Para gustos, infinidad de colores. Un joven extranjero publicó un video en donde pone al descubierto su amor por la gastronomía peruana, pero -sobre todo- su especial afecto por un platillo peculiar.

Un gusto curioso

Gringo Marcos (@gringo.marcos), un usuario de TikTok, publicó un video donde demostraba su amor al locro de zapallo. ¿Quééé? Así como lo lees, el extranjero ama el locro de zapallo.

En el clip, el joven relata que ha probado varios platillos peruanos, como el ceviche o lomo saltado, pero ninguno como el locro.

El popular Gringo sustentó su gusto hacia el platillo mencionado que es nutritivo, barato y muy rico.

El joven también menciona que los peruanos saben utilizar bien el zapallo, a diferencia de sus compatriotas.

Fue un ‘boom’ en redes sociales

El video, el cual se publicó hace solo un día, se volvió viral en la plataforma de TikTok rápidamente. El clip cuenta con más de un millón de visualizaciones, más de 165 mil me gustas y más de 9 mil comentarios.

“El locro es una delicia, no sé cómo hay gente que no le gusta”, “El locro con queso en trozos, choclo desgranado y a base de leche con zapallo. Olvídate, eso es un manjar”, “Lo que le da el toque al locro es el Huacatay, creo que sin eso no es lo mismo”, “El locro no me gusta, pero cada que termino de comerlo por hambre siempre digo que está muy bueno”, “Respeto su opinión, es el plato favorito de muchos, pero yo detesto el locro”, “No esperaba ese final”, fueron algunos de los comentarios del video.