¡Final inesperado! Hombre se somete a vasectomía, pero al día siguiente se entera que será papá

La esposa de un hombre grabó la reacción que tuvo al enterarse que sería padre, a un día de haberse sometido a la vasectomía. La escena dejó a muchos usuarios atónitos, haciéndose viral a los pocos días.

Se hace la vasectomía y se entera al día siguiente que su esposa está embarazada

Según el medio El Universal, la pareja habría tomado la decisión de no tener más hijos y someterse a un método quirúrgico. El hombre eligió realizarse la vasectomía, pero las cosas no salieron según lo planeado.

Lee también: ¡Ingenio Peruano! Emolientero instala TV en su carretilla para ver partidos del Mundial

Anny, la esposa, se habría sentido con malestar, náuseas y vómitos, síntomas que atribuyó a una fuerte gastritis. Por ello, al día siguiente de la operación de su esposo, decidió hacerse una prueba de embarazo y salir de las dudas.

“Mi esposo se hizo la vasectomía para que ya no tengamos más hijos y para que yo no sufra con otra operación. Al día siguiente de su vasectomía, me hice una prueba de embarazo porque llevaba días con náuseas y creía que era una gastritis” cuenta la mujer en un video.

“Luego, nos fuimos a hacer la prueba de sangre. Él estaba bien nervioso y nuestra hija también”, continuó.

Tras la entrega de resultados, el hombre se llevó una gran sorpresa: iba a ser papá nuevamente.

Lee también: Mujer vive en una villa remota en Alaska y se transporta en avión a la tienda más cercana [VIDEO]

“Parece chiste, pero es anécdota. Mi esposo se hace la vasectomía para que ya no tengamos más hijos y al otro día se entera que será papá”, se lee en el video viral de TikTok.



El video llegó a los cinco millones de reproducciones y usuarios bromearon con el acontecimiento, deseándole lo mejor al futuro padre.