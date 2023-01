Fue al médico por una mancha en su miembro, le dijeron que era una verruga, pero ya le amputaron la mitad

Gavin Brooks, un suboficial del ejército del Reino Unido, denunció a los doctores que lo atendieron por brindarle un mal diagnóstico por un problema que presentó en los genitales. ¿Qué sucedió?

Según contó el militar de 45 años, en 2021, visitó en tres ocasiones a los médicos del ejército al presentar una lesión en su miembro viril.

"La piel que conecta el prepucio con el pene se rompía y sangraba y me causaba dolor cuando iba a orinar", contó Brooks.

En un primer momento, los galenos le sugirieron que se podría tratar del liquen escleroso, una enfermedad que provoca que la piel se torne de un tono y color irregular, y luzca más delgada.

Cuatro semanas después, Brook regresó al centro de salud para recibir su diagnóstico. Según los informes médicos, solo se trataba de una verruga. Sin embargo, otro galeno le aseguró que era una candidiasis bucal, una infección por levaduras, recetándole una crema.

Gavin y su hijo.

Internet

Era cáncer de pene

Tras obtener opiniones divididas en el hospital del ejército, el suboficial acudió a una clínica de salud sexual para pedir otra opinión. Luego de ser revisado por un dermatólogo y ser sometido a una biopsia, el médico le diagnóstico cáncer de pene. Pero las malas noticias no quedaron ahí, pues el mismo galeno le comunicó que solo le quedaba un año de vida.

En enero de 2022, Brooks fue sometido a una cirugía para tratar de curar el cáncer. Producto de este procedimiento, los médicos le amputaron la mitad de su miembro. "Levantaron mi pene y lo cortaron por la mitad y tomaron un injerto de piel de mi pierna para hacer una cabeza de pene, pero es plano y tiene un agujero”, relató.

"Cuando me desperté en el hospital, estaba tan asustado por la cantidad de mi pene que parecía haber sido removido, ya que tenía un vendaje y un catéter puesto que no podía ver la extensión completa hasta que me lo quitaron todo. Al verlo lo apodé el 'Frankenweiner'", agregó.

La vida del suboficial del ejército ha cambiado radicalmente tras ser sometido a esta operación. En la actualidad, tiene dificultades para caminar y hacer ejercicio.

"No puedo caminar largas distancias y uso una silla de ruedas más de lo que camino... Pasé 24 años en el ejército y una gran parte de ese tiempo como instructor de entrenamiento físico y uso el ejercicio para deshacerme del estrés, ahora tengo que sentarme en una silla de ruedas para ver a mi pequeño hijo jugar al fútbol", contó.