Hermanos se encierran en el baño junto a su mascota para que no sufra por los pirotécnicos

Todos aquellos que tienen mascotas suelen tener problemas durante las fiestas de Año Nuevo. Es por ello que en el siguiente viral muestra como unos hermanos pudieron calmar a su perrito cuando escucharon los fuegos artificiales. Y es que ellos decidieron entrar juntos en el baño de su casa. Para así evitar que el can escuche el fuerte ruido.

Dentro de aquel espacio, pusieron música y bailaron con su amigo de ‘cuatro patas’. El video se encuentra en Twitter, donde muchos cibernautas felicitaron a los dueños por su noble acción.

Celebraron dentro del baño

"El año pasado, Rocky corrió al monte asustado por la pirotecnia y lo encontramos siete días escuálido. Hoy, uno de enero del 2023, le hemos tenido que encerrar con la música a tope en el baño entreteniéndolo para que no escuche petardos y ruidos de fuegos artificiales", fue el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter Ibon Pérez.

El joven y su hermana estuvieron dispuestos a proteger a su mascota, razón por la cual no dudaron en encerrarse en el baño de su vivienda hasta que ya no oigan ruidos de pirotécnicos y además, decidieron poner un poco de música para que 'Rocky' no se altere.

De igual forma, el joven informó que el hermano y la madre de su can fueron trasladados al monte para evitar que sigan temblando del miedo por los fuegos artificiales.

El video cuenta con más de 8 millones de reproducciones, 158.8 mil 'me gusta' e infinidades de comentarios.

"Que gran gesto para no dejar que los fuegos artificiales lo lastimen", "Gracias por cuidarlo, ojalá más personas tomen más en serio a sus mascotas", "Nos pasa igual, un abrazo muy grande", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el clip.