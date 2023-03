Profesora lanza advertencia a padres de familia que no asisten a reuniones: "Sé todo lo que pasa en sus casas"

¡Picante advertencia! Algunos maestros deben recurrir a estrategias especiales para captar la atención de los padres de familia. Esto ha quedado demostrado en un reciente video en donde una profesora lanza una dura advertencia a los progenitores de sus alumnos por sus inasistencias a las reuniones escolares.

El video no tardó en ganar gran popularidad en redes sociales.

Molesta con los padres

A través de su cuenta oficial de Facebook, una docente puertorriqueña, llamada Marisel Hileiro, envió un contundente mensaje a los padres de familia de su institución educativa por no asistir a las reuniones pactadas. La profesora advirtió que “sabe todo lo que pasa en sus casas”, pues sus hijos les cuentan todos los detalles de su rutina domiciliaria.

De acuerdo con medio La Nación, la docente -que imparte clases de inglés a niños de temprana edad en Puerto Rico- decidió publicar un video para llamarle la atención a los papás de sus alumnos de manera graciosa, pues suelen ausentarse de las reuniones escolares.

“Quizá no lo sabe, papá, pero usted y yo somos mejores amigos. Yo sé todo lo que pasa en su casa: lo que come y lo que no, con quién peleó, si la vecina le habla o no. Cuando llegó tarde por ver Netflix y me dijo que fue la goma del auto, o cuando se fue de vacaciones y me dijo que estaba enfermo. Yo lo sé todo”, mencionó la docente en el clip.

Advertencia que quema

La miss Marisel pidió a los padres de familia de su clase que no recurran a mentiras para justificar sus fallos. “No me diga que el nene se lo sabía, cuando no era así. No me diga que estudió en casa, porque yo abro la libreta y sé cuándo usted no lo hace. No hagan esto, porque me voy a ofender”, declaró la profesora.