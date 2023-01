Hombre adopta a cerdita como mascota, pero termina cocinándola a la parrilla

Las mascotas siempre deben ser bien cuidadas por sus dueños, sin importar la raza o descendencia. Sin embargo, no todos cumplen su correcto rol como amos. Un gran ejemplo de esto fue el polémico caso del ciudadano argentino Facundo Medina, quien adoptó a una tierna cerdita, para luego cocinarla a la parrilla. Esta historia ha generado gran polémica en redes sociales.

Lee también: Hace bailar a la abuelita de su novia y termina tirándola al piso

Consiguió a la cerda con mentiras

Roma, como había sido bautizada la cerdita, fue entregada a Facundo Medina por la señora Mariela, una mujer que ya no podía hacerse cargo del animal debido al tamaño de su vivienda. Tras ello, el hombre publicaba imágenes de la puerca jugando con sus hijas en su propiedad, sin embargo, todo se trató de un gran engaño. Según el medio Perfil, el sujeto contactó inicialmente a Mariela asegurándole que quería adoptar a la chanchita para que “juegue con sus hijas y sea la mascota de su familia”.

Lamentablemente, el sujeto se había hecho cargo de Roma con mentiras, ya que se descubrió que Medina ya no la tenía en el patio de su casa, al habérsela comido.

Lee también: Joven visita a su enamorada por primera vez y papá sale con bate en la mano

Se comió a su mascota

Días después de recibir a Roma en su casa, Medina fue denunciado públicamente en redes sociales por un audio de WhatsApp que circulaba en Twitter, donde un hombre contaba que había “adoptado a un chancho enano para comérselo”.

“Me dijo que quería tenerla como mascota, que tenía dos nenas, me mandó videos jugando con las hijas”, aseguró Mariela, ex dueña de Roma.

Tras la denuncia, Facundo Medina afirmó que un estudio de abogados especializado en delitos informáticos “está accionando en contra de todas las amenazas informáticas que está recibiendo actualmente”.

“Me quiero matar. No lo puedo creer. Es muy cruel, me siento muy mal”, confesó la ex ama de la cerdita.