Hombre arremetió contra una madre por el llanto de su bebé: “Es realmente molesto”

Un nuevo video viral causó la indignación de miles de internautas en todo el mundo. Y es que una mamá acusó a un hombre de intimidarla tanto a ella como a sus hijos, pues se acercó hasta su mesa no solo para grabarla, sino, además, quejarse por los ruidos de su pequeño bebé.

Hombre se quejó por el llanto del bebé

El hecho ocurrió en el restaurante Umezono Sushi and Grill en Las Vegas, donde la mujer llamada Fiya llegó acompañada de su hija de 13 años y su bebé de un año. Su salida se vio afectada, cuando dos hombre empezaron a grabarlos, pues uno de ellos se le acercó para reclamarle por los gritos de su hijo.

“Esto es lo que pasa cuando alguien tiene una cena y trae a sus hijos, que son realmente muy ruidosos”, se quejó el hombre. “¡Esta persona aquí tiene un niño aquí que hace un ruido muy fuerte!”, gritó el señor llamando la atención de los trabajadores y clientes.

Mamá denunció el caso en redes sociales

Ante el hecho ocurrido, la mujer utilizó sus redes sociales para explicar que los hombres empezaron a quejarse a los cinco minutos que ocupó la mesa. “Llamen a la policía, no me siento segura”, dice en una parte del video. “Llamen a la policía, tiene un bebé muy ruidoso”, ironizó el sujeto.

“Estas dos criaturas comenzaron a burlarse de mi hija de 1 año, acosándonos, llamando molesta a una bebé”, escribió Fiya en su cuenta de Instagram.

“En este momento estoy temblando terriblemente, no sabía qué hacer ni qué decir. Mi intuición me dijo que si hacía algo fuera de mi carácter, nos iban a causar algún daño, así que saqué mi cámara y comencé a grabar. Pero justo antes de comenzar a grabar, la criatura de la camisa blanca dijo algunos comentarios despectivos, repugnantes y racistas que no deseo repetir en este momento”, explicó.

Aunque llamaron a la policía con el fin de que el problema sea solucionado, la madre de familia señaló que los hombres dejaron el restaurante tras la advertencia de los trabajadores.