Hombre asegura que ‘regresó entre los muertos’ y comparte su experiencia: “Tenía mucha paz”

Muchas personas aseguran haber experimentado la muerte y haber visto el ‘más allá’. Y este es el caso de Kevin Hill (55), un hombre del Reino Unido quien asegura que vio el Reino de los Espíritus y que regresó porque "no era su hora". Su historia no tardó en hacerse viral.

Hombre asegura que revivió

Kevin sufrió un paro cardiaco mientras era atendido por alcifilaxis, una extraña y peligrosa enfermedad en la que el calcio se acumula en los tejidos y en los vasos sanguíneos.

Lee también: Hombre cuidó a su hijastro con parálisis cerebral, que fue abandonado por su madre: “Es mi mejor amigo”

Durante la intervención, Kevin asegura haber sido arrastrado a la muerte y que había podido lograr ver a los médicos tratando de revivirlo.“No estaba mirando mi cuerpo, pero estaba separado de mi cuerpo”, comentó Hill.

Además, indicó que no había ninguna luz que seguir al otro lado. “Era como si estuviera en el reino de los espíritus: estaba consciente de lo que estaba pasando pero tenía mucha paz”, dijo para una entrevista con The Sun.

“Entonces me fui a dormir y me desperté, vivo y el sangrado se había detenido. Sabía que no era mi hora de morir. La situación me ha hecho reenfocar mis prioridades”, acotó.

El hombre fue dado de alta

Kevin pudo volver a casa con su familia y su esposa Camille Hill, de 52 años, para seguir con su proceso de recuperación. Tras casi un año de estar hospitalizado, los médicos contaron que perdió casi 65 kg de peso en agua.

Lee también: Mujer gasta más de 9 mil dólares en cirugías estéticas y obtiene los “labios más grandes del mundo”

“Estoy en las etapas finales de recuperación. En mi pierna derecha, todavía tengo algo de dolor, pero no está cerca del nivel que solía ser, lloraría durante horas”, comentó Hill, quien espera recuperarse pronto.