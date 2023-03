Hombre cuidó a su hijastro con parálisis cerebral, que fue abandonado por su madre: “Es mi mejor amigo”

Davy Cesário Silva, un joven de 25 años con parálisis cerebral, fue abandonado por su madre biológica. La progenitora del menor tenía una relación sentimental con Moisés, pero su hijo es fruto de otra relación paralela. Aunque sabía que su pareja no era el padre de su heredero, lo dejó en el frontis de su casa para que se hiciera cargo de él.

El hombre de 52 años no tuvo el corazón para dejarlo solo y lo crió con el apoyo de su madre de 72 años. “Él es mi hijo de corazón y mi mejor amigo, hago todo para cuidarlo”, declaró para Osegredo.

“Ella me llamó y dijo que estaba embarazada a los cinco meses y luego desapareció. Cuando Davyd tenía unos dos meses, ella llegó a casa y dijo que necesitaba hacer algunas compras y que lo dejaría. Mi madre insistió en que no lo dejara, pero no volvió", contó.

Móises cuidó de su hijastro con el apoyo de su madre

Difusión

Móises busca ayuda para su hijo

Davyd sufre de parálisis cerebral, epilepsia y atrofia permanente de sus extremidades. Aunque fue cuidado por su padrastro durante todos estos años, el dinero no ha sido suficiente para ayudarlo con su enfermedad.

“Tenemos gastos muy altos con seguro de salud, pañales, medicinas, además de gastos con viajes, combustible, entre otros”, explicó. Debido a ello, decidió buscar al padre biológico de Davyd para pedirle ayuda, pero aclaró que no planea desligarse de su hijo.

“Davyd es el amor de mi vida, no se lo voy a entregar a nadie. Pero necesitamos ayuda, las cosas no son fáciles", mencionó. “Si mi madre y yo estamos ausentes, Davyd está solo en el mundo. No quiero que me lo quiten, lo seguiremos cuidando, pero quiero estar tranquilo de saber qué si no estamos, él tendrá a alguien más que lo cuide", sentenció.