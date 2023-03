Mujer gasta más de 9 mil dólares en cirugías estéticas y obtiene los “labios más grandes del mundo”

Los récords mundiales mantienen un prestigio importante a nivel mundial. Uno de los récords más curiosos fue obtenido por una joven búlgara, quien invirtió más de 9 mil dólares en cirugías para tener los “labios más grandes del planeta”.

Locura por un récord

Andrea Ivanova comenzó su proceso de transformación en el año 2018, cuando emprendió su camino para convertirse en una muñeca Bratz. Con el objetivo de lucir como una de las hermanas Kardashian, la joven de 25 años se sometió a 40 cirugías para tener labios enormes.

De acuerdo con sus propias declaraciones, Andrea ha invertido más de nueve mil dólares en procedimientos estéticos. Lo que inició con pequeños rellenos de mandíbula, se terminó convirtiendo en una total transformación. Esto le permitió ganar el título de “la mujer con los labios más grandes del mundo”.

"Me gustan mucho mis nuevos labios, era difícil comer después de la inyección y dos o tres días después del procedimiento se vuelve más difícil. Pero me siento genial de tener aún más, aunque algunos médicos piensan que es suficiente, todavía los quiero más grandes”, señaló Ivanova.

Gana dinero con besos

Su nuevo trabajo ha llamado la atención de miles de usuarios. Para costear sus operaciones estéticas, Andrea ha ideado un mercado de subastas de besos en su cuenta de Instagram. Pese a que su familia no aprueba su cambio de look, ella afirma que lo más importante es sentirse bien con su cuerpo.

“Aunque mi familia no aprueba mi nuevo look, tienen que respetar mi elección para mi cambio. No me preocupo por los comentarios de la gente, ya que tengo mis propios gustos y puntos de vista sobre la belleza. Cada persona debe satisfacerse a sí misma sin temer ni preocuparse por la opinión de los demás porque el sentido de la vida es ser feliz”, aseguró la búlgara.