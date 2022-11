Hombre demandó a restaurante porque solo le dieron una servilleta

Es común ver que, en algunos restaurantes, sobre todo de comida rápida, los clientes se quejen por el mal servicio. Pero, la historia que te presentaremos a continuación va más allá de cualquier hecho antes visto.

Un hombre demandó a cadena de comida rápida por darle una servilleta

El caso lo protagoniza Webster Lucas, un hombre nacido en Estados Unidos, quien decidió demandar a una cadena de comida rápida porque solo le dieron una servilleta.

El señor cuenta que pidió un menú para comer en el lugar. Tras terminar, se acercó al mostrador para pedir más servilleta; sin embargo, el trabajador se negó a darle más.

Webster sintió esto como un acto de discriminación por parte de la compañía debido a que él es una persona afrodescendiente y anteriormente había pasado por discriminación, así que decidió retirarse del restaurante y volver a casa. Una vez llegó a su hogar, el chico decidió llamar a su abogado para poder demandar a McDonald's.



Se supo que el cliente le hizo saber a su abogado que quería un servicio gratis de por vida por parte de la cadena de comida rápida. Esta solicitud equivaldría a la suma de más de 1 millón y medio de dólares.

La cadena de comida rápida todavía no se ha pronunciado

Por su parte, McDonald's no ha emitido algún comunicado para informar sobre lo ocurrido en uno de sus locales ni mucho menos ha salido a pedir disculpas. Hasta el momento no se sabe cómo ha proseguido el caso. Webster Lucas sigue a la espera para saber si ganará la demanda o no.