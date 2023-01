Hombre envía dinero a su madre para construir una casa, pero ella le compra un carro a su hermano: “Esa no es madre”

¡No toquen sus ahorros! Una nueva historia se ha hecho viral en TikTok.

En esta ocasión, el protagonista es un joven migrante mexicano llamado Héctor. De acuerdo con sus declaraciones, le envío a su mamá -durante años- grandes cantidades de dinero a su mamá para comprar un terreno y construir una casa.

Sin embargo, se llevó una enorme decepción al descubrir el verdadero destino de su plata.

La triste historia de Héctor ha causado gran revuelo en redes sociales, donde miles de personas aprovecharon la oportunidad para dejar sus respectivos comentarios.

Malgastaron su dinero

Héctor (@hectorramirez731), un usuario de TikTok, contó como su madre se gastó todo el dinero que le envió para comprarle un carro a su hermano.

Según detalló, le envió 100 mil pesos para que pueda construir una casa; sin embargo, le entregó 70 mil a su hermano.

“Yo triste porque mandé 100.000 pesos a mi pueblo para empezar a hacer mi casita y mi mamá le prestó 70.000 a mi hermano para comprar un carro. Que cuando se venga al norte me los paga”, se logra leer en la descripción del clip de cinco segundos, el cual muestra al migrante mexicano caminando de manera cabizbaja.

En otro vídeo, l joven detalló que creía tener más de 25 mil dólares ahorrados en México. Sin embargo, se dio con la pésima sorpresa de que solo tiene 600 dólares, debido a que su madre malgastó el dinero.

Molestia de familia

Miles de usuarios no dejaron pasar la oportunidad para comentar la situación. “El dinero debe estar donde uno vive, no en manos de aprovechados”, “Mi mamá es así con mi hermano, y él tiene 45 y yo 28 años, me alejaré de ellos porque son así”, “Por eso yo no mando nada, solo para que coman, porque también me gastaron mis pesitos”, “Ahora es tu ex mamá”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.