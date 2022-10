Hombre fue de vacaciones de África y terminó en la cárcel

La historia de Andrés Ballestero se hizo viral automáticamente por todo lo que sufrió, y es que el colombiano pasó por una situación muy incomoda en su última visita a África.

Un viaje de sufrimiento



Todo inició cuando el joven se animó compartir la experiencia de sus vacaciones en sus redes sociales, sin pensar, que aquella linda anécdota, se convertiría en una de sus peores de sus pesadillas, pues estuvo encerrado en una de las cárceles más peligrosas del mencionado país.

Según comentó, luego de haber bajado del avión a Tanzania, la policía lo abordó y por temas del idioma no entendía nada de lo que pasaba. Luego de varios minutos, se lo llevaron y fue puesto en una celda en donde un oficial le hizo la señal con la cual recalcaba que tenía que pagar fianza.

Lee también: Mujer encuentra a su hija después de 27 años desaparecida y escena se hace viral



“El primero que me habló me pidió plata para poder salir. Luego, llegó otro y me dijo que no era necesario pagar, que tranquilo. Entonces llegó otro más y como ya creí que no había que dar nada, dije que no” comentó Ballestero.

Sin embargo, su calvario no acabó ahí, ya que después de siete días fue trasladado a la cárcel de Keko, una de las más peligrosas de Tanzania, en donde tuvo que dormir en colchones muy delgados, pero en especial, se infectó de malaria en varias ocasiones.

Lee también: Hombre ganó la lotería, se gastó todo el dinero y ahora trabaja como leñador



Después de cinco largo años, creyó que sería liberado, pero antes de salir fue encerrado de nuevo de manera inesperada. Y gracias a la presión de los medios de comunicación de Colombia, el gobierno pagó 25 mil dólares al país africano para que pudiera ser liberado.

El hombre pudo regresar a Colombia

Fue recién el 21 de octubre que Andrés pudo regresar a su país luego de tanto sufrimiento.

"Aprendí a valorar hasta lo más mínimo, desde un grano de arroz hasta darle la mano a un policía que te pide documentos. De ese castigo de Dios aprendí a valorar a mi familia, a ser más cálido y, principalmente, a tratar con amor a todos. Con el amor y la unidad las vidas de muchos mejorarán. Estoy seguro”, acotó.

Regresó a Colombia luego de permanecer preso en Tanzania por 8 años, el colombiano Andrés Felipe Ballesteros pic.twitter.com/DvBmYQlLM7 — Migración Colombia (@MigracionCol) October 21, 2022