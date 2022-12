Hombre que se casó con una muñeca inflable, se divorcia y ahora sale con un cenicero gigante

El hombre tiene un peculiar gusto por los objetos.

Composición Capital

Hay algunos romances muy bizarros en el mundo. Uno de ellos fue el caso del fisicoculturista Yuri Tolochko, quien hace un par de años sorprendió al mundo entero al casarse con una muñeca inflable. Sin embargo, ahora confesó que algo nuevo se ha robado su corazón y se trataría de un cenicero enorme.

Fue amor a primera vista

A finales del 2020, Yuri Tolochko se hizo conocido por haber contraído matrimonio con una muñeca inflable a la que llamó 'Margo'. Sin embargo, el 'romance' llegó a su fin cuando el fisicoculturista le fue infiel con otras dos muñecas Lola y Lulu. En agosto de este año la pareja anunció su divorcio.

Pero la ruptura, no fue ningún impedimento para no buscar un nuevo amor, pues Yuri ha revelado que ahora se encuentra enamorado de un cenicero enorme, del cual afirmó que se robó su corazón cuando lo vio por primera vez.

"Me gusta su olor, el toque de metal en la piel. Es fantástico... Me encanta que este no sea un cenicero nuevo, ha tenido contacto con una gran cantidad de personas. Cuando lo abracé y saqué las colillas, paquetes de cigarros y todo tipo de cosas, me gusto", comentó.

Tolochko también relató que siempre tuvo un gusto especial por los objetos, ya que para él tienen vida. "Tengo una pasión especial por los objetos, siempre han estado vivos dentro de mí", dijo. "Al principio, simplemente organicé una sesión de fotos de él. Pero luego empezó a atraerme", explico Yuri sobre su nueva relación.

