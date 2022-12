Joven adopta perrita, pero esta muere de un infarto por fuegos artificiales: "Yo no la salvé, ella me salvó"

Katherine Ruiz pasó una Navidad triste, ya que su perrita falleció de un infarto fulminante producto de la explosión de artefactos pirotécnicos en la puerta de su casa.

La desconsolada mujer publicó un video haciendo un llamado de consciencia a sus seguidores para dejar de utilizar fuegos artificiales en esta época.

El triste adiós de Kaos

Kaos llegó al hogar de Katherine Ruiz en febrero de este año. La pequeña can abandonada en la calle fue rescatada por Ruiz y su esposo, quienes quisieron brindarle un hogar con comodidades. Sin embargo, el pasado 15 de diciembre, estas ilusiones se disolvieron.

Un artefacto pirotécnico impactó en la casa de la pareja de esposos, muy cerca de donde se encontraba Kaos, quien no resistió el fuerte ruido y falleció de un infarto fulminante, dejando a sus padres adoptivos desconsolados.

Minutos antes del triste deceso, Katherine publicó un video de su perrita feliz jugando con ella. En la cuenta de TikTok de la usuaria, se puede ver como luego de la explosión, Ruiz tiene cargada a su perrita, mientras llora desgarradoramente y otra de sus perritas olfatea el cadáver de su amiguita.

“Estaba emocionada porque mi mordelona tuviera un juguete tan lindo como el que le compró papá”, contó la muchacha que ya había planeado los regalos que le daría en Navidad.

Un llamado de consciencia

La muerte de Kaos generó indignación entre los usuarios. Katherine Ruiz, quien vive en Costa Rica, pidió a sus seguidores respetar a los animalitos y evitar el uso de artefactos pirotécnicos, ya que son las mascotas quienes más sufren por su detonación.

“No a los fuegos artificiales”, clamó en un video.

Asimismo, la joven le agradeció a su perrita por haberla ayudado en su etapa de depresión.

“Haberte encontrado en la calle fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, Kaos estuvo conmigo en la depresión y nunca me dejo sola aun cuando mis trastornos alimenticios me hacían sentarme durante horas frente al servicio. Ella siempre me veía con cara de amor y sus ojos me hacían sentir muy valiente, la gente dice que yo la salvé, pero realmente creo que ella me salvo a mí”, comentó.

