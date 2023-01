‘Infiel’ envía divertido regalo a su amante y genera polémica en redes: “¿Quieres ser la otra?”

Muchos regalos de amor han sido revelados en plataformas como TikTok. Sin embargo, algunas personas deciden enviar obsequios románticos a terceros, manteniendo una relación fuera de lo habitual. Y ese fue el caso de un joven quien se animó a enviarle un regalo a su ‘amante’.

Obsequio de infiel

La empresa @despacitocty mostró un video a través de su cuenta de tiktok en donde se puede apreciar un peculiar regalo que tuvo que mandar la mencionada tienda a una persona. Y es que, el obsequio venía de parte de un muchacho quien se encontraba engañando a su pareja con otra mujer.

“¿Quieres ser la otra?”, se logra leer en la pequeña dedicatoria que acompaña el regalo, el cual consiste en una cajita decorada con chocolates y un peluche rosa del personaje de Disney ‘Ángel’, quien es novia del popular ‘Stitch’ de la serie ‘Lilo y Stitch’.

Reacciones de usuarios

Tras presenciar el carismático regalo, los internautas dejaron sus comentarios en la plataforma de TikTok. Mientras que algunos cuestionaban la infidelidad del joven, otros felicitaban su creatividad al ver el lindo detalle que tuvo con su ‘amante’.

“Infiel, pero detallista”, “Lo desleal no te quita lo detallista”, “Por lo menos le avisó, otros no lo hacen”, “ante todo un caballero”, “Lo voy a tomar, pero me ofende muchísimo”, “Al menos tenemos opción si queremos, pero a veces ni avisan que seremos la otra”, fueron algunos de los comentarios más divertidos de la publicación.

El clip viral alcanzó más de 8 millones de visualizaciones, además de 600 mil ‘me gusta’ y más de 5 mil comentarios.