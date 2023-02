Influencer muestra como los alemanes bailan reggaetón y causa furor en redes sociales

El reggaetón no solo es uno de los ritmos musicales más escuchados, sino, además, cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Eso lo muestra el siguiente video viral en donde un influencer grabó a un grupo de alemanes bailando de una forma muy peculiar el popular "perreo".

El mejor perreo de Alemania

El usuario de TikTok (@nicoguerrero98), publicó un video en el que se puede apreciar a los extranjeros disfrutando de una noche de diversión en una discoteca de Alemania. Sin embargo, el creador de contenidos quedó sorprendido al ver la manera que tenían de bailar el reggaetón.

Y es que todos los Teutones se lucieron con sus mejores pasos de baile, pero ninguno lograba moverse al compás de la música. Debido a este tema, el colombiano no podía creer lo que estaba pasando, razón por la cual comenzó a decirles frases sarcásticas, en alusión a que su baile era muy “fuerte”.

“Bajenle, bajenle”, “¡Uy, que perreo!”, “Este es el perreo más duro que van a ver en Alemania”, fueron algunos de los comentarios que hizo el tiktoker en el vídeo. A

Los mejores pasos de baile calificados por los internautas

El video se volvió rápidamente viral, obteniendo más de 3 millones de reproducciones. Algunos internautas se burlaron de la forma tan excéntrica que tuvieron los europeos. Otros, se identificaron con ellos, ya que tampoco sabían “perrear”.

“Y yo pensando emigrar para allá”, “La doña no se decidía si bailaba salsa o perreo”, “Lo dieron todo”, “Es verdad, yo estoy en Suiza y no saben perrear”, “Soy mexicana y no sé perrear, fallé cómo latina”, “Voy para allá en marzo, lo daré todo para demostrar quién manda en el perreo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el clip.