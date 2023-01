¡Se unió a la fiesta! Animador es captado bailando con comediante ambulante 'Titi me preguntó'

¡Alegría a flor de piel! Un joven captó el preciso momento en que su compañero de trabajo salió disparado de su centro de trabajo para cantar y bailar "Tití me preguntó" de Bad Bunny

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios.

La buena acción del día

El video, grabado en la zona comercial de Bucaramanga, Colombia, mostró como un joven animador bailaba al ritmo de reggaetón en la puerta de su trabajo. Pero, a los segundos, comienza a sonreír al ver que un hombre estaba bailando la misma canción en la calle.

Desde ahí, el vendedor no dudo en salir a acompañar al señor para que no se sienta solo. Al ritmo de “Tití me preguntó” de Bad Bunny, ambos hombres bailaron y “perrearon” hasta abajo, con una gran sonrisa en la cara.

“Cuando entendamos que todos somos iguales y que la clave para vivir mejor es la felicidad y la solidaridad, viviremos en un paraíso”, fue como el autor del clip describió dicho momento.

En otros vídeos de la cuenta, se vio que no es la primera vez que ambos comparten escenario en la calle, y hasta habían realizado una batalla de baile antes.

Usuarios alegres por la actitud del animador

El contenido audiovisual publicado por el usuario @juanmanuelmorale44 en la plataforma de TikTok acumuló más de 7 millones de reproducciones y cientos de comentarios. Los internautas resaltaron la buena acción del animador y desearon que existieran más personas como él.

“Esa es la actitud todos merecemos ser felices en la vida, sea cual sea la condición en la que estemos”, “Estoy seguro de que ese señor fue feliz, una felicidad real”, “La gente no está loca, la gente es feliz”, “Si todas las personas se comportarán así, viéndonos cómo iguales y con respeto el mundo sería mejor”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el vídeo.