Invita a su novia a su partido de fútbol y ella se molesta porque es suplente

Una pareja protagonizó un nuevo video viral. Y es que un joven estaba muy emocionado porque su enamorada había aceptado verlo jugar fútbol, pero nada salió como esperaba. La reacción de la chica se hizo viral y generó cientos de comentarios.

Lee también: Joven le pide matrimonio a su novia escondiendo el anillo en una bolsa de tostadas

Su enamorada se enojó porque estuvo en la banca

Es muy común entre las parejas acompañarse cuando tienen una presentación importante o hacer deporte, pues el apoyo es importante para una relación saludable. Sin embargo, el usuario Cesar Bernales no corrió con buena suerte, pues cuando por fin había convencido a su pareja para que fuera a verlo jugar fútbol, decidieron ponerlo como suplente y no llegó a disputar ni un solo minuto.

Mientras César celebraba el triunfo de su equipo, la joven se mostró muy molesta por no haberlo visto jugar y lo encaró: “Amor, no has jugado; o sea, es la primera vez que acepto venir a ver tu partido y no juegas. Has estado al lado mío todo el rato. Han ganado, pero no has jugado”, expresó la novia.

Decidió no volverla a traer a un partido

Después de aclarar en repetidas ocasiones que el equipo ganó sin su ayuda, la enamorada le gastó una broma.

“¿Quién es suplente, mi vida? ¿Quién?”, preguntó en señal de burla para finalmente abrazarlo y darle un beso poniéndole fin a la discusión.

Lee también: Abuelitos de 96 y 100 años se casan y enternecen a los usuarios de las redes sociales

El usuario comentó que decidió nunca más llevarla un partido, a lo que su novia de forma burlona respondió: “Ay, como si jugaras”

El video se volvió viral en redes, donde alcanzó los 23.7 mil reproducciones y varios usuarios comentaron al respecto. Muchos aseguraron que se trataba de una “red flag”, mientras que otros creen que solo estaba “diciendo la verdad”.