Joven adoptada por familia suiza viajó a Cusco para conocer a su madre biológica

Nicole Gartman fue dada en adopción a una familia suiza con solo tenía tres meses de edad. Nunca tuvo la oportunidad de conocer a su madre biológica, pero siempre tuvo los deseos de encontrarla.

Por ello, decidió viajar hasta Yucay, en Cusco, para poder reencontrarse con su madre biológica. Conoce aquí su historia.

Joven viajó a Cusco para encontrar a su madre biológica

La historia fue dada a conocer hace algunos años a través del dominical Panorama. Nicole viajó a Cusco solo con una fotografía y el nombre de su progenitora, María Magdalena Quispe Farfán. Fue entonces que contactó a David Nostas, un famoso buscapersonas con más de 30 años de experiencia.

La búsqueda inició en mercados y llegó hasta medios de comunicación. María Magdalena se enteró que estaban buscándola y se acercó a la estación de radio para contar los detalles de la adopción.

“La última vez que la vi (a su hija) fue cuando me dijeron ‘esta familia se la lleva a otro país. Esa felicidad hay que darle. Tú estás mal, mejórate’”, comenzó su relato.

Madre e hija se vuelven a ver

La mujer explicó que cuando tenía 18 años tuvo un accidente vehicular que casi le cuesta la vida, su esposo falleció y ella quedó inválida, pero su hija de tres meses no resultó lastimada. El personal del hospital le dijo que era mejor que diera a su hija en adopción porque estaba mal de salud.

La familia suiza prometió mantenerse en contacto y le enviaban fotografías de la pequeña. Por supuesto, en el fondo ella sufría, pero sabía que su hija estaba bien cuidada.

“Ella piensa seguro que yo por mala madre o por librarme de ella la he regalado, pero no es así. Me ha dolido mucho”, expresó.

El reencuentro se organizó y estuvo lleno de emociones. El impacto de volver a ver a su hija causó que María Magdalena se descompensara, pero una vez recuperada habló con su hija.



“Muchas veces quise verte hijita. Nunca me he olvidado”, le dijo. A lo que Nicole contestó: “Nunca he estado enojada contigo”.

Aunque la joven tuvo una vida feliz y tranquila, tenía unos padres que la querían y muchas comodidades en su vida en Suiza. En el fondo se sentía vacía y quería conocer a la persona que le dio la vida.