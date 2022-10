Joven asegura que el ceviche es ecuatoriano y da consejos para mejorar la preparación peruana

TikTok vuelve a dar de qué hablar. En esta ocasión, un video viene generando polémica luego de que una joven de origen ecuatoriano señalara que uno de nuestros platos bandera era de su país.

En las imágenes compartidas a través de una cuenta de YouTube llamada ‘TatoTV’, se puede observar el preciso momento en el que el youtuber le pregunta a la muchacha de dónde era el ceviche, a lo que ella responde algo que dejó sorprendidos a miles de usuarios.

Lee también: Youtuber critica al Rey del Ceviche de Pota y causa revuelo en las redes sociales

Al parecer, la joven no está enterada que el ceviche es peruano, motivo por el cual su respuesta fue que era de Ecuador. Sin embargo, esto no sería todo, ya que -además- de no conocer acerca de la cultura de su país, la ecuatoriana tuvo la desfachatez de brindar algunos consejos para que nuestro plato pueda salir mejor, según ella.

Lee también: Joven le pide matrimonio a su novia en un plato de ceviche [VIDEO]

Internautas se mostraron enfurecidos con declaraciones de la joven

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente un millón de visualizaciones, más de 40 mil likes y casi 4 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Nuestra comida es la mejor, no tenemos por qué discutir con nadie”, “Ni Chile se atrevió a tanto”, “Yo soy ecuatoriano y sé que el ceviche es de Perú”, “Si el pescado se cocina obviamente ya no sería ceviche”, “El de Ecuador no es ceviche, es ensalada jajaja”, “No se puede cocinar el pescado ya que el ceviche es un plato fresco”, “Así es cuando no entienden la diferencia entre ceviche y encebollado”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.