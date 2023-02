Joven barbero se hace viral por cortarles el cabello a indigentes gratis: “Eres un ángel”

Un joven chileno se hizo viral tras regalar cortes de cabello a personas en situación de pobreza. El barbero de 24 años se ganó los aplausos de los usuarios por su amable gesto.

Barbero ayuda a personas en la calle

El protagonista es Kevin Riquelme, un joven oriundo de la ciudad de Concepción en Chile, quien a sus 24 años se dedica a compartir su talento en la barbería de forma gratuita.

A través de su cuenta de TikTok (@elbarberokevin), el barbero compartió los videos de las personas en situación de pobreza, a las que ayudó a mejorar su apariencia.

“Desde pequeño siempre me ha gustado cortar el pelo, pero por temas monetarios no podía comprarme las herramientas porque son súpercaras, hasta que logré juntar el dinero y poder empezar a trabajar en lo que me gustaba“, declaró para BioBioChile.

En una entrevista con un medio local, Riquelme contó que tiene 4 años dedicándose al rubro y desde hace varios meses viene regalando cortes para las personas que lo necesitan.

“Tenía las herramientas y pensé en qué podía aportar. Vi a una persona que estaba en muy malas condiciones y me atreví a preguntarle si quería un corte de pelo y afortunadamente me dijo que sí. Fue súper respetuoso y las personas que pasaban me grabaron y sacaron fotos”, contó.

Sus buenas acciones lo hicieron viral

“Tenemos 1500 oportunidades de ser amable cada día. La más eficaz y fácil para ser feliz“, se puede leer en uno de sus videos más populares que logró superar los 1.9 millones de reproducciones.

Asimismo, miles de usuarios lo aplaudieron por el amable gesto en los comentarios de sus videos: “Mucha bendiciones para ti”; “Eres un ángel”; “Lloré con la cara de satisfacción de ellos con algo tan cotidiano. Felicitaciones por tu forma de actuar”, escribieron algunos.