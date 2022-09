Joven enseña truco para detectar billetes falso en 5 segundos

La falsificación de dinero es un delito muy recurrente en nuestro país. Y con el avance de la tecnología, se ha vuelto casi imposible detectar algún billete falso.

Sin embargo, existen diversas maneras de reconocerlo. Una de ellas se ha vuelto tendencia en TikTok, pero ha recibido enormes críticas por la peligrosidad que conlleva.

Solo debes usar agua yodada

Según el usuario @criii6, una técnica infalible para poder identificar un billete verdadero es roseándole con unas gotitas de agua yodada. En el video, que fue subido a la red social, se ve al joven poner en una mesa dos billetes de cien soles y echarles el líquido.

En seguida, ambos billetes adaptan un color diferente. Mientras que el falso queda completamente manchado, el otro tiene una leve coloración.

El tiktoker aclaró que, si la mancha es muy delicada y casi trasparente, significa que es verdadero. Pero, si la mancha es fuerte, quiere decir que es falso.

Dudosa práctica

En TikTok, muchos usuarios criticaron esta práctica, aduciendo que los comercios, muchas veces, no aceptar billetes manchados. Asimismo, recalcaron que era mejor aprender a identificar los billetes mediante el tacto.

“Como cajero, he logrado identificar los billetes tan solo con tocarlo, ya nos es necesario con mirarlo. Solo es cuestión de tiempo”, “Yo viendo esto después de que me estafaran con 10 mil dólares”, “Bueno ese truco está bien cuando dudas de un billete y solo basta un puntito para no malograre billete”, “malogras el billete y nadie te recibe manchado”, “Ahora entiendo porque cuando me pagan los billetes me dan manchados”, se lee entre los comentarios.