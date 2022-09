Joven es sacada del estacionamiento de un centro comercial por amamantar a su bebé

La historia de una madre de familia, que fue sacada del centro comercial de Sainsbury's en Inglaterra por amamantar a su bebé, ha causado revuelo en las redes sociales. Beth Coles es el nombre de la protagonista de este evento que ha indignado a miles de usuarios.

Beth Coles sufría de depresión postparto

Sumado al mal rato que pasó en el centro comercial de Sainsbury's, Beth Coles contó que ella padecía de depresión post parto y que recientemente se estaba recuperando. Al sentir más fuerzas, decidió salir con su hija de compras, pero la bebé empezó a llorar de hambre al llegar al sitio.

Para no incomodar a nadie regresó al estacionamiento y en su auto se cubrió con una manta para dar de amamantar al infante. Sin embargo, una trabajadora se acercó y le tocó la ventana. Al abrirle la mujer le dijo, '¿puedes detener eso, por favor? Es inapropiado'.

"Mi reacción fue simplemente estallar en llanto. No sabía qué hacer. Ella solo me miró de forma divertida y se alejó, y yo estaba como, 'Oh, está bien, tu objetivo era hacerme llorar”, contó en una página de Facebook dedicada a lactancia.

El hecho causó indignación entre los usuarios y la historia se volvió viral rápidamente.

Ofrecen tarjeta con 40 libras esterlinas de recompensa

Como una forma de compensar el daño, representantes del Sainsbury's ofrecieron a la joven madre una tarjeta con £ 40 para gastos.

" Nos disculpamos con la Sra. Coles por esta experiencia inaceptable y le aseguramos que la lactancia materna es muy bienvenida en nuestras tiendas. Estamos investigando con la tienda y se brindará más capacitación a nuestros colegas cuando sea necesario", señaló un portavoz.

No obstante, Beth Coles respondió que ella solo quería una disculpa del caso. "No quiero el dinero. Solo quiero una disculpa real, que parece que no quieren dar", refutó.