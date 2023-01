Joven gana bouquet y su sobrina la agarra de las mechas: “Es mío”

Una boda se volvió viral en TikTok luego de que se difundiera un video donde una niña y su tía se pelean por un bouquet.

En el clip, la menor persiguió a la joven y la jaló del cabello para quedarse con el ramo, dejando atónitos a todos los invitados.

En la red social, muchos usuarios criticaron a los padres de la pequeña por no hacer nada frente a esta situación.

Pelea con sobrina por bouquet

Soledad Cabrera decidió compartir con sus seguidores el jocoso momento que vivió durante el matrimonio de un familiar.

En el video, se puede ver como una niña se forma en la fila para recibir el bouquet de la novia. Sin embargo, su tía es quien lo toma.

Lee también: ¡Maravillosa jugada! Hombre utiliza traductor para coquetear extranjera

Lejos de felicitarla, la menor empezó a perseguirla y forcejear con ella para quedarse con el ramo.

“Es mío, es mío”, vociferaba la niña, quien llegó agarrar del cabello a su tía con tal que le hiciera caso.

La joven logró zafarse de la infanta y la resondró, provocando que se fuera de la escena completamente indignada.

Usuarios critican a padres de la menor

Aunque muchos usuarios tomaron el video con humor, otros criticaron a los padres de la niña por haber permitido ese espectáculo. Asimismo, alabaron la paciencia de la tía por no haberle pegado.

Lee también: A falta de escalera, albañil usa tacones para alcanzar la parte alta de una columna [VIDEO]

“Y la niña qué hace ahí”, “Y después preguntan por qué no quieren niños en las bodas”, “Cuando me case y vea niños voy a echar a los invitados que los trajeron”, “Y la madre de la niña por eso ya no quieren niños en las bodas”, “La niña con todo”, “Qué bueno que no se lo dio… esa niña ni debería estar allí”, “Pero a la niña no le enseñaron a respetar que no es no”, "Qué fuerza de voluntad yo sí le hubiera soltado una cachetada", “Y se ofenden cuando la invitación dice no niños”, fueron algunos de los comentarios.