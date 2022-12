Joven le hace broma a clientes y terminan despidiéndolo

Las bromas entre trabajadores y clientes suelen convertirse en virales; sin embargo, esta joven no pensó que su acto le costaría el trabajo.

El colaborador de una tienda de artesanías no espero que su broma incomodase tanto a los asistentes, que recibiría las quejas y el posterior despido.

Lee también: Madre pide pizza para ver a su hijo en su primer día de trabajo como delivery

Broma de trabajador hacia sus clientes les costó el trabajo

El usuario de TikTok, nickolascruiser, publicó un vídeo en TikTok donde señaló desde un primer momento que fue despedido por realizar una broma. Nickolas explicó que en la tienda tenía que cerrar entre las 8:30 p.m. hasta las 9:00 p.m., sin embargo, los clientes no salían del lugar pese a los avisos previos: “Había 12 personas en el local. Yo anuncié en tres oportunidades que estábamos por cerrar, entre las 20:30 y 21 horas. Pero aun así no se iban”.

En ese momento, Nickolas tuvo la idea de jugarles una broma a los clientes, identificándose como un personal de seguridad mediante los parlantes, usando una voz diferente e intentando asustar a las personas que estaban en la tienda: “La tienda ahora está cerrada. Ya pasaron 15 minutos de nuestro horario de cierre. Si todavía permanecen aquí, significa que están invadiendo un terreno privado, un delito federal. Déjenme aclararles algo: a sus madres no les gustaría que aún siguieran aquí (…) Váyanse, ahora mismo. Si no lo hacen, los voy a buscar y localizar... porque soy la seguridad de este negocio y me vuelvo loco con las personas que no tienen permiso para estar aquí. Me voy a volver loco con ustedes”.

Lee también: ‘Grinch’ se enoja con un niño por pedirle una foto: “Deja de estar molestando”

Broma de trabajador salió mal y fue despedido

Finalmente, Nickolas no tuvo un buen final, debido a que unas mujeres hablaron con su jefe, quien lo despidió posteriormente: “Tres mujeres mayores fueron a hablar con mi jefe. (desde la tienda) me avisaron que no vaya más a trabajar”.