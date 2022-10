Joven le pasa huevo a su mascota para quitarle el "mal de ojo"

En redes sociales es común ver algunas costumbres o tradiciones familiares. Pero, ninguna como la que se hizo viral en las últimas horas.

Resulta que una joven fue captada pasándole huevo a su pequeña mascota para, según ella, quitarle el "mal de ojo". La historia se hizo tendencia en Internet y generó cientos de comentarios.

Joven le pasa huevo y albahaca a su perrita

El video fue compartido en la cuenta de Kyra (kyra.te03), una chihuahua de dos años que tiene más de 814 mil seguidores en TikTok. Uno de sus virales más comentados fue en el que le hacen una limpia luego de un paseo familiar.

Como se cuenta en el clip, Kyra salió con su familia a dar un paseo. Pero, tiempo después, empezó a tener un comportamiento extraño y hasta dejó de tener apetito. La familia, que es muy supersticiosa, concluyó que podría haber recibido “mal de ojo”.

Para poder ayudar a la mascota del hogar, decidieron pasarle el huevo y la albahaca para eliminar las energías negativas. Incluso le pusieron un cuarzo en el collar para ayudarla.

La respuesta de los usuarios

Al poco tiempo, Kyra empezó a sentirse mejor y volvió a tener el apetito de siempre. La curiosa escena no tardó en hacerse viral, pues alcanzó los 8 millones de reproducciones y superó el 1.4 millones de me gusta. Asimismo, los usuarios no tardaron en comentar la escena.

“Un listón como collar y de ser posible su ojo turco”, “De collar un ojito de venado es buenísimo para que no le hagan mal de ojo”, “Los perros absorben las energías de sus dueños para ayudarlos, así que qué bueno que lo limpiaron”, “Los animales perciben más energía que nosotros. Así que esto es real”, fueron algunos mensajes que dejaron los internautas en la publicación.